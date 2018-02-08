Antalya'nın Aksu ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçik için belediye ve kaymakamlığın iş birliği ile düzenlenen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aksu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanyada toplanan çorap, çamaşır, içlik, atkı, kuruyemiş ve gıda malzemelerinden oluşan ürünler, Aksu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edildi.





Teslim edilen ürünlerden içinde kuruyemiş olan koliye iliştirilen not dikkati çekti.

"Yörük Yılmaz amcanızdan" başlığıyla yer alan notta, "Afrin'deki savaşan Mehmetçiğimize çam sakızı çoban armağanı. Guvet olsun. Afiyet olsun. Zafer Türkiyemizin olsun. Özellikle savaşan askerlerimize verilsin. Ulaştırana teşekkürler ederim. Selam olsun askerlerimize." ifadeleri yer aldı.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.



