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" amca"dan Mehmetçik'e kuruyemiş

'nın Aksu ilçesinde kapsamında görev yapan Mehmetçik için düzenlenen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi - Bir koliye iliştirilen " amcanızdan" başlığıyla yer alan notta "Afrin'deki Mehmetçiğimize çam sakızı çoban armağanı. Guvet olsun. Afiyet olsun. Zafer Türkiyemizin olsun" ifadeleri yer aldı.

Yörük Yılmaz amcadan Mehmetçike kuruyemiş

'nın Aksu ilçesinde, kapsamında görev yapan Mehmetçik için belediye ve kaymakamlığın iş birliği ile düzenlenen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanyada toplanan çorap, çamaşır, içlik, atkı, kuruyemiş ve gıda malzemelerinden oluşan ürünler, Aksu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edildi.

Teslim edilen ürünlerden içinde kuruyemiş olan koliye iliştirilen not dikkati çekti.

" amcanızdan" başlığıyla yer alan notta, "Afrin'deki savaşan Mehmetçiğimize çam sakızı çoban armağanı. Guvet olsun. Afiyet olsun. Zafer Türkiyemizin olsun. Özellikle savaşan askerlerimize verilsin. Ulaştırana teşekkürler ederim. Selam olsun askerlerimize." ifadeleri yer aldı.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 18:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

MAŞALLAH.

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