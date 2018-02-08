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Erdoğan ve Ruhani'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.

Erdoğan ve Ruhaniden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider arasında bugün gerçekleşen görüşmede, Suriye meselesindeki son gelişmelere dair fikir teatisinde bulunuldu. , Rusya ve İran'ın ilkini Soçi'de gerçekleştirdikleri liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması hususu Ruhani'yle yapılan görüşmede de teyit edildi. İki lider, bölgesel sorunlar çerçevesinde Türkiye ile İran arasında terörle mücadele ve güvenlik konularında işbirliğinin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Görüşmede, Rusya'nın başlattığı Soçi Kongresi'nde Türkiye ve İran'ın desteğiyle mesafe katedilmiş olmasının müspet bir gelişme olduğu vurgulandı. Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme gelen liderler düzeyinde İstanbul'da yapılacak üçlü zirvenin tarihinin, önümüzdeki haftalarda belirleneceği kaydedildi.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 17:51
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