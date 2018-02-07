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Orhan Miroğlu'nun oğlu vefat etti

Orhan Miroğlu'nun oğlu , tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Orhan Miroğlunun acı günü

Orhan Miroğlu'nun 25 yaşındaki oğlu , tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Zerdeşt Miroğlu, Ankara Liv Hospital Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

"HASTANEDE DERİN BİR UYKUYA DALDI..."
AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, sosyal medya hesabından 3 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Zerdeşt Miroğlu, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 12:05
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