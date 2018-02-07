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'li vekillerden terör sevicilere ziyaret

Adındaki Türk ifadesinin kaldırılması gündemde olan Türk Tabipler Birliği'ne giden 'li vekiller, "Burada evimizdeyiz" açıklamasını yaptı.

CHPli vekillerden terör sevicilere ziyaret

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya karşı tek bir açıklama yapmayan Türk Tabipler Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin örgütün Suriye'deki uzantılarına karşı başlattığı harekattan rahatsız oldu.

Türk askerinin operasyonu durdurarak geri çekilmesini isteyen Türk Tabipler Birliği hakkında soruşturma başlatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan odanın isminde yer alan "Türk" ifadesinin kaldırılması gerektiğini işaret etti.

TOPLU ZİYARET
Yaptığı açıklamalarla Kandil'de örgüt yöneticilerini mutlu eden 'ye en büyük destek 'den geldi.

Genel Kurulu'nda doktorları savunan CHP'li vekiller, bununla yetinmeyerek toplu halde TTB'ye gitti.

"BURADA EVİMİZDEYİZ"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada "Burada evimizde gibi hissediyoruz" dedi.

Özel, TTB için Meclis'te en sert şekilde muhalefet etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 12:16
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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oflu baba oflu baba

SIZ EVINIZDE OLABILIRSINIZ BIZ SIZLERI VE TABIPLER ODASINI GORDUGUMUZDE KANDILI GORMUS GIBI OLUYORUZ UCBELER

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 15:48
KARAKALEM KARAKALEM

NERDE TÜRK DÜŞMANI VAR ORADA CHP.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 14:22
AĞASI AĞASI

Doğrudur her ikiside "vatan hainliği ve ihanette"birbirleriyle yarışıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 14:11
ihsan ihsan

bok böceği bok böceğini nerde bulur bokta

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 13:03
CESİM K CESİM K

YAZIK YAZIK YAZIK TEK KELİMEYLE YAZIK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 12:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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