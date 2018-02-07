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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul, 1 saat sürdü.
  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 21:51
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