Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ile El Maski civarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen tanksavar ve havan saldırıları sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ve El Maski civarında bulunan TSK unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve havan saldırıları sonucu 2 askerin şehit olduğu ifade edildi.

Ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildi

Saldırının ardından bölücü terör örgütü mensuplarına bölgedeki mevcut ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.