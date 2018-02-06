Tarihi buluşma
59 yıl sonra bir Türk Cumhurbaşkanı Vatikan’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis ile bir araya geldi. Papa, Kudüs meselesiyle ilgili çabalarından dolayı Erdoğan’a takdirlerini iletti
TEŞEKKÜR ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal addedilen Kudüs'ün BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladılar. Erdoğan, ABD'nin kararına karşılık Kudüs'un statüsünün korunması konusunda verdiği mesajlarından dolayı Papa'ya teşekkür etti. Papa Franciscus da Cumhurbaşkanı Kudüs meselesiyle ilgili çabalarından ve mültecilere yönelik yardımlardan dolayı Erdoğan'a takdirlerini iletti.
BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi, yaşanan insani dramlara seyirci kalınmaması için gelecekte de temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa'yla görüşme akabinde, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra da Vatikan'daki ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nı ziyaret etti.
MESNEVİ VE BARIŞ MADALYONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Vatikan'da törenle karşılandı. Heyette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci ��mer Çelik ile Enerji ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti. Papa'nın uzun uzun Mesnevi'yi incelediği görüldü. Papa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon takdiminde bulundu.
Ekrem KIZILTAŞ
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Emine Erdoğan , Papa Franciscus , Esra Albayrak , Ömer Çelik , Berat Albayrak , Mevlüt Çavuşoğlu
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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