Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki temasları kapsamında, Westin Excelsior Otel'de, İtalya'nın önde gelen 19 şirketin CEO'su ve yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya devleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın önde gelen şirketlerinin CEO'ları ile bir araya geldi.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Recep Tayyip Erdoğan , Marco Tronchetti Provera , Berat Albayrak , İtalya
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