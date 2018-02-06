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dünya devleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı , 'nın önde gelen şirketlerinin CEO'ları ile bir araya geldi.

, Roma'daki temasları kapsamında, Westin Excelsior Otel'de, 'nın önde gelen 19 şirketin CEO'su ve yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 06:49
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