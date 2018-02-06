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İşte milli seferberlik

İşte milli seferberlik
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (K) işçilerinin Kırıkkale Silah Fabrikası'nda başlattıkları uygulama tüm ülkedeki fabrikalara yayıldı. İşçiler ortak bir kararla nda kullanılan yerli ve milli mühimmatın üretimini artırmak için yaptıkları fazla mesaiden ücret talep etmeme kararı aldı.


Barış ŞİMŞEK
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