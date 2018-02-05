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Yeni kimlik, , ve T.C. kimlik numarası hakkında merak edilenler

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, 7'den 70'e tüm Türkiye'nin merak ettiği yeni kimlik, , ve TC kimlik numaralarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Yeni kimlik, pasaport, ehliyet ve T.C. kimlik numarası hakkında merak edilenler

Güner, ve lerin 5 Mart'tan itibaren pilot illerde nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanacağını, 2 Nisan tarihinde ise tümüyle emniyetten nüfus müdürlüklerine geçeceğini söyledi.
Bugüne kadar 16 milyon kişinin çipli yeni Türkiye Cumhuriyeti kimliği aldığını kaydeden Güner, "Din hanesi isteğe bağlı olarak çipe yükleniyor, isteyen vatandaşımız din hanesini boş bırakabilir" dedi. Güner, özetle şunları söyledi:

17 MİLYON KİŞİYE YENİ KİMLİK
"Bugün itibariyle 17 milyon kişiye dağıtıldı. Günlük 75 bin ila 80 bin arası yeni kimlik üretip-dağıtıyoruz. Günlük başvuru ise ortalama 75 bin. Her sene nüfusun yüzde 25'ine yeni kimliklerini vermeyi hedefledik. 2017 yılını baz alırsak 4.5-5 sene gibi yani 2022'de bitirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşımız için belli bir tarihe kadar alması gerekmiyor.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 14:41
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