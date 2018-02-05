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'tan skandal sözler! Bize bağlı değil

İspanyol Público gazetesine konuşan terörist , ’nin doğrudan ’ya bağlı olmadığını söyledi.

Cemil Bayıktan skandal sözler! Bize bağlı değil

Kandil'deki terörist , kemik kadrosunun tamamını Kandil'den gelen teröristlerin oluşturduğu 'nin doğrudan 'ya bağlı olmadığını söyledi.

YALAN RÜZGARI
Yalanda sınır tanımayan Cemil Bayık, terör örgütü PYD'nin işgali altındaki Kuzey 'de hiçbir PKK üyesinin bulunmadığını söyledi.

PKK'YA PYD MASKESİ
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin kilit kadrosu, Kasım 2011'den bu yana PKK'nın Kandil'deki karargahından gelen militanlardan oluşuyor. PKK'nın üst yönetiminde yer almış birçok isim, halihazırda PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini yürütüyor.

PKK üst yönetimi, sözde "Kürdistan"ın dört parçasındaki yapılanmaları bir çatı altında toplayan şemsiye yapısına "" ismini veriyor. Buna göre PKK, KCK'nın kolu iken, PYD de Suriye kolunu oluşturuyor. Örgütte Irak kolu PÇDK, kolu ise PJAK olarak isimlendiriliyor.

Örgütün bir numarası Kandil'den gelen ""

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD üzerinde Kandil adına söz sahibi olan asıl isim, "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin. Örgütü, görünürdeki "Ebu Velat" kod adlı lideri değil, Kandil'den gelen PKK üst düzey yöneticisi Hüseyin yönetiyor.

Suriye'de PYD militanlarını komuta eden Ferhat Abdi Şahin, örgütün eş başkanı , başkan yardımcısı Aldar Halil, kadın militanların komutanı Hanife Hüseyin gibi isimler de on yıllardır PKK'da varlık gösteren kıdemli militanlar arasında bulunuyor.


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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 14:26
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