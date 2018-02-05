Kandil'deki terörist Cemil Bayık, kemik kadrosunun tamamını Kandil'den gelen teröristlerin oluşturduğu PYD'nin doğrudan PKK'ya bağlı olmadığını söyledi.

YALAN RÜZGARI

Yalanda sınır tanımayan Cemil Bayık, terör örgütü PYD'nin işgali altındaki Kuzey Suriye'de hiçbir PKK üyesinin bulunmadığını söyledi.

PKK'YA PYD MASKESİ

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin kilit kadrosu, Kasım 2011'den bu yana PKK'nın Kandil'deki karargahından gelen militanlardan oluşuyor. PKK'nın üst yönetiminde yer almış birçok isim, halihazırda PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini yürütüyor.

PKK üst yönetimi, sözde "Kürdistan"ın dört parçasındaki yapılanmaları bir çatı altında toplayan şemsiye yapısına "KCK" ismini veriyor. Buna göre PKK, KCK'nın Türkiye kolu iken, PYD de Suriye kolunu oluşturuyor. Örgütte Irak kolu PÇDK, İran kolu ise PJAK olarak isimlendiriliyor.

Örgütün bir numarası Kandil'den gelen "Bahoz Erdal"

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD üzerinde Kandil adına söz sahibi olan asıl isim, "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin. Örgütü, görünürdeki "Ebu Velat" kod adlı lideri Salih Müslim değil, Kandil'den gelen PKK üst düzey yöneticisi Hüseyin yönetiyor.

Suriye'de PYD militanlarını komuta eden Ferhat Abdi Şahin, örgütün eş başkanı Asya Abdullah, başkan yardımcısı Aldar Halil, kadın militanların komutanı Hanife Hüseyin gibi isimler de on yıllardır PKK'da varlık gösteren kıdemli militanlar arasında bulunuyor.





