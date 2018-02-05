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Yalan rüzgarı

Yalan rüzgarı
ABD Başkanı 'ın "fake news" (yalan haber) sözleriyle tanımladığı , yine 'yi hedef aldı. Gezi olayları zamanında Christiane Amanpour önderliğinde Türkiye hakkında söylenmedik yalan bırakmayan CNN hem internet sitesi hem de Twitter hesabı üzerinden Türk askerinin bölgedeki Suriyeli mültecilerin üzerlerine ateş açtıkları "yalanını" yazdı. İnsan Hakları İzleme Örgütlerinin kaynak olarak gösterildiği haberlerde bölgede yer alan sözde kaynaklı şiddet olayları nedeniyle kaçışların yaşandığı ve bu kaçışlar sırasında da Türk askerlerinin mülteci durumundaki Suriyelilere gelişi güzel olarak ateş açtıkları belirtildi. CNN muhabiri Ivan Watson da Gezi Olayları sırasında polisin helikopterden göstericileri taradığı yalanını dünyaya duyurmuştu.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Erg&#252;n Ergün

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cevapla 05.02.2018 08:56
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