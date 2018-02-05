Yalan rüzgarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "fake news" (yalanhaber) sözleriyle tanımladığı CNN, yine Türkiye'yi hedef aldı. Gezi olayları zamanında Christiane Amanpour önderliğinde Türkiye hakkında söylenmedik yalan bırakmayan CNN hem internet sitesihem de Twitter hesabıüzerinden Türk askerininbölgedeki Suriyelimültecilerin üzerlerineateş açtıkları "yalanını"yazdı. İnsan Hakları İzleme Örgütlerinin kaynak olarak gösterildiği haberlerde bölgede yer alan sözde TSK kaynaklı şiddet olayları nedeniyle kaçışların yaşandığı ve bu kaçışlar sırasında da Türk askerlerinin mülteci durumundaki Suriyelilere gelişi güzel olarak ateş açtıkları belirtildi. CNN muhabiri Ivan Watson da Gezi Olayları sırasında polisin helikopterden göstericileri taradığı yalanını dünyaya duyurmuştu.
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