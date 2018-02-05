Mehmetçik ezan okuyarak bayrağımızı dikti

Terörü bölgeden silmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hızla devam ediyor, cepheden ardı ardına zafer haberleri geliyor. TSK ve ÖSO, omuz omuza çarpışarak terör yuvası Afrin'e doğru ilerliyor.



Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısında Raco beldesine bağlı 1027. Tepe'yi terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı. Bölgede çok yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüde bir tançı subayımızın ve ÖSO mensubunun Raco'nun en yüksek tepesine ezan okuyarak şanlı bayrağımızı asma görüntüleri yer alıyor.