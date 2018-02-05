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Mehmetçik ezan okuyarak bayrağımızı dikti

Mehmekçik ve , terör inlerini birer birer yok ederek Afrin'e doğru ilerliyor. da yer alan görüntülerde tankçı subayımız ve ÖSO mensubunun yoğun çatışmaların yaşandığı Afrin'de yer alan kritik bölgesinin en yüksek bölgesine ezan okuyarak diktiği görülüyor.

Mehmetçik ezan okuyarak bayrağımızı dikti

Terörü bölgeden silmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı hızla devam ediyor, cepheden ardı ardına zafer haberleri geliyor. ve , omuz omuza çarpışarak terör yuvası Afrin'e doğru ilerliyor.

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısında beldesine bağlı 1027. Tepe'yi terör örgütü /'dan kurtardı. Bölgede çok yoğun çatışmalar yaşanmıştı. da yayınlanan görüntüde bir tançı subayımızın ve ÖSO mensubunun Raco'nun en yüksek tepesine ezan okuyarak şanlı bayrağımızı asma görüntüleri yer alıyor.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 12:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

Allah sizden razı olsun.

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cevapla 05.02.2018 14:16
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