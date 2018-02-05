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PM'sinde 'terör seviciler' skandalı

'nin 36'ncı , 2'nci günün sonunda çalışmalarını tamamlarken Parti Meclisi'ne (PM) seçilen isimler dikkat çekti. Terör örgütü /'yi savunan, şehitleri aşağılayan ve 'ya terörist diyen isimlerin PM'de yer alması büyük bir skandal olarak yorumlandı.

CHP PMsinde terör seviciler skandalı

'nin 36'ncı 2'nci gününde 21 saatlik mesainin ardından çalışmalarını tamamladı. Cinsiyet ve kadın kotası uygulanmamış haliyle PM'nin resmi olmayan ilk 52 ismi belirlenirken, listeye giren bazı isimler gündeme damga vurdu.

PM'DE DİKKAT ÇEKEN 4 İSİM
Akşam'ın haberine göre; PM listesinde, yaptıkları açıklamalarla teröristleri savunduğunu açık açık belli eden, Rezidans skandalının mimarı Gamze Akkuş İlgezdi, 'yi öven Selin Sayek Böke, 'ya terörist diyen ve şehitleri aşağılayan Sera Kadıgil ve göze ilk çarpan isimler oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI
Dün Vatikan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP kurultayıyla ilgili olarak, "Terör örgütü /'nın yaklaşımı ne ise CHP'nin yaklaşımı odur" demişti. PM listesinin açıklanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha haklı olduğunu ortaya koydu.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 12:31
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