CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı 2'nci gününde 21 saatlik mesainin ardından çalışmalarını tamamladı. Cinsiyet ve kadın kotası uygulanmamış haliyle PM'nin resmi olmayan ilk 52 ismi belirlenirken, listeye giren bazı isimler gündeme damga vurdu.

PM'DE DİKKAT ÇEKEN 4 İSİM

Akşam'ın haberine göre; PM listesinde, yaptıkları açıklamalarla teröristleri savunduğunu açık açık belli eden, Rezidans skandalının mimarı Gamze Akkuş İlgezdi, YPG'yi öven Selin Sayek Böke, ÖSO'ya terörist diyen Öztürk Yılmaz ve şehitleri aşağılayan Sera Kadıgil ve göze ilk çarpan isimler oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI

Dün Vatikan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP kurultayıyla ilgili olarak, "Terör örgütü PYD/PKK'nın yaklaşımı ne ise CHP'nin yaklaşımı odur" demişti. PM listesinin açıklanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha haklı olduğunu ortaya koydu.