Komutan çocuğundan Erdoğan'a teşekkür
Suriye'deki İç Savaş nedeniyle bazı akrabaları ile türkiye'ye sığınan ve Gaziantep'te yaşamaya başlayan Seyfettin İsa, hazırladığı video ile Afrin'de Zeytin dalı Harekatı'na katılan babası ve dedesine mesaj gönderdi. İsa, "buradan hem Cumhurbaşkanım, hem de dedem olarak gördüğüm Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim" dedi
Suriye'deki İç Savaş nedeniyle bazı akrabaları ile türkiye'ye sığınan ve Gaziantep'te yaşamaya başlayan Seyfettin İsa, hazırladığı video ile Afrin'de Zeytin dalı Harekatı'na katılan babası ve dedesine mesaj gönderdi. ÖSO komutanı Fehim İsa'nın da yeğeni olan Suriyeli çocuk, ÖSO komutanlarından olan babası Salman İsa arkadaşları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için video hazırladı. Türkçe mesaj gönderen küçük çocuk, 3 akrabasının da Suriye'deki iç savaşta şehit edildiğini belirtti. Küçük çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı için teşekkür ederek, babası, dedesi ve silah arkadaşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman Mehmetçiğe de dua etti.
Seyfettin İsa mesajında "Babam, arkadaşları ile birlikte ÖSO saflarında, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı omuz omuza savaşıyor. Rabbim, Tüm askerlerimizi korusun ve zafer ihsan etsin, inşallah. buradan hem Cumhurbaşkanım, hem de dedem olarak gördüğüm Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Çünkü önce Allah'ın, sonra da onun sayesinde okula gidiyor ve güven içerisinde yaşayabiliyorum. Allah O'ndan ve Türk milletinden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Seyfettin İsa , Gaziantep , ÖSO , PKK , TSK , YPG , Suriye , Türkiye
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