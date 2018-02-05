Kilis esnafına büyük müjde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye'nin neresinde olursa olsun Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah, mühimmat Türkiye'nin hedefidir. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şey yoktur." dedi.

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla okulların bir hafta daha tatil edildiği Hatay'ın bazı ilçeleri ve Kilis'te, tatil süresinin uzatılmasının söz konusu olup olmayacağının sorulması üzerine Bozdağ, bölgede devam eden harekatın doğurduğu güvenlik riskleri nedeniyle Kilis'te ve Hatay'ın altı ilçesinde tatilin bir hafta ertelendiğini hatırlattı.

Bozdağ, güvenlik şartlarının takip edildiğini belirterek, "Bu şartlarda olumsuz anlamda bir değişiklik olduğu takdirde bu süre gözden geçirilebilir. Bizim tahminlerimize göre olumsuz anlamda bir değişiklik ihtimalini zayıf görüyoruz. İnşallah 12 Şubat 2018 Pazartesi günü Kilis'te ve diğer yerlerdeki öğrencilerimiz de diğer öğrenciler gibi ikinci yarıyılına başlayacaklardır. Bu arada buradaki öğrencilerle alakalı Milli Eğitim Bakanlığımız telafi eğitimleri yapacak ve bu bir haftalık açığı kapatacaktır." diye konuştu.

"HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLER KESİLMEMİŞTİR"

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin çekilmesine ilişkin bir soruya karşılık Bozdağ, Hollanda ile Türkiye arasındaki sorunun yeni olmadığını belirtti.

Bozdağ, halk oylaması öncesinde Rotterdam'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun diplomatik nezaketle, uluslararası hukukla bağdaşmayan olaylar yaşadığını anımsattı.

Türkiye bu diplomatik nezaket ve uluslararası hukukla bağdaşmayan davranış karşısında Hollanda hükümetini kınadığını dile getiren Bozdağ, bu çerçevede Lahey'deki Türkiye Büyükelçisi'nin Türkiye'ye çağrıldığını anımsattı.

O sırada izindeki Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin de Türkiye gelmemesini istediklerini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir. Aynen devam etmektedir. Hem onların Ankara'da maslahatgüzarları var hem de Türkiye'nin Lahey'de temsilcileri var. İki ülke ilişkileri devam etmektedir. Ancak bu konuda bizim de şu anda orada büyükelçimiz yok, onların da şu anda Türkiye'de büyükelçileri yoktur."

Bozdağ, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlıklarının görüşmelerinin devam edeceğine işaret ederek, iki ülkenin büyükelçilerinin görevine başlaması temennisinde bulundu.

"PYD/YPG TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH VERİLMEMESİNİ İLETTİK"

Amerika'nın, Afrin'de YPG'ye tırlarla silah yardımı yapmaya devam ettiği iddialarına ilişkin bir başka soru üzerine Bozdağ, Türkiye'nin daha önce defalarca PYD/YPG terör örgütlerine silah verilmemesi hususunu ABD'li yetkililere ilettiğini söyledi.

Bozdağ, ABD'li yetkililerin, DEAŞ ile mücadelede kullanılması şartıyla PYD ve YPG'ye silah yardımında bulunduğunu, 5 bin tır, 2 bin kargo uçağı dolusu silah ve mühimmat yardımı yaptığını aktardı.

Bu silahların Türkiye'ye karşı kullanılması ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ettiklerini anlatan Bozdağ, şu anda bölgede DEAŞ teröristlerinin etkinliğinin yok denecek kadar azaltıldığını, bölgenin büyük oranda DEAŞ terör örgütünden ve DEAŞ'lı teröristlerden temizlendiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğine işaret eden Bozdağ, harekat devam ederken de PYD/YPG terör örgütlerinin daha önce kendilerine verilen silahları NATO'nun üyesi, ABD'nin müttefiki olan Türkiye'ye karşı kullandığını vurguladı.

"BÖLGEDEN İNTİKALLERİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"ABD'nin, Afrin bölgesine şu anda yaptığı silah yardımını tespit etmiş değiliz. Diğer bölgelerde silah yardımı yaptığına dair de elimizde somut veriler şu anda yok. Ancak arazide olup bitenleri biz yakinen takip ediyoruz. Fakat daha önce Kuzey Irak'ta ve Fırat'ın doğusunda Münbiç'te, Rakka operasyonları sırasında bölgedeki PYD/YPG terör örgütlerine ve bunların teröristlerine, PKK'ya ulaşan silahları PYD/YPG ve PKK'lı teröristlerin nakil ederek Afrin bölgesine ulaştırma gayretleri içerisinde olduklarını biliyoruz. Buna dair ciddi ve istihbari bilgiler var. Suriye'nin neresinde olursa olsun Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah, mühimmat Türkiye'nin hedefidir. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şey yoktur. O nedenle de bölgeden intikalleri de çok yakından takip ettiğimizi ve bunlara geçit vermeyeceğimizi de ifade etmek isterim."