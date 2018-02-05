MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partiden istifasının talep edildiğini ve işleme konulduğunu bildirdi.
Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Karaçanta ile altı meclis üyesinin partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur." ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.