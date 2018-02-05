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Belediye Başkanının 'den istifası istendi

Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Belediye Başkanı Karaçanta ile yine sinin altı meclis üyesinin partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur"

Bahçeli o ismin MHPden istifasını istedi

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partiden istifasının talep edildiğini ve işleme konulduğunu bildirdi.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Karaçanta ile altı meclis üyesinin partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur." ifadesini kullandı.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 18:44
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