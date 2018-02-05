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için kritik uyarı! Bu kez tarih verdi

'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, birçok vatandaş kar haberi bekliyor. Daha önce "'a kar yağmayacak" diyen Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen bu kez 15 Şubat tarihine dikkat çekerek kar uyarısında bulundu.

İstanbul için kritik uyarı! Bu kez tarih verdi

Aylardır beklenen kar yağışı sürekli 'ye gelmek üzereyken son dakikada yön değiştirdi ve farklı bölgelere yöneldi. Birçok kez kar haberleri boşa çıkmış oldu vatandaş kar beklerken mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kurak günlerle karşılaştı. Kurak geçen kışın sebebine dair detayları Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 17:54
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