Daha fazla kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Kıdem tazminatı, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminata deniyor. Daha fazla tazminat almak sizin elinizde.
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Etiketler: SGK , kıdem tazminatı
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