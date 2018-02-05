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  1. İdlib'e 4. gözlem noktası
  2. Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

Daha fazla alabilirsiniz!

Daha fazla kıdem tazminatı alabilirsiniz!

, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminata deniyor. Daha fazla tazminat almak sizin elinizde.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 14:03
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