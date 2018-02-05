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'de 'li teröristlerin korkulu bekleyişi

Mehmetçik'in 'in merkezine doğru kararlı bir şekilde ilerlemesi nedeniyle panik halinde olan teröristler, hendeklere yığınak yapmaya başladı.

Huzur ve barış ortamını sağlamak isteyen Mehmetçik, bölgedeki köyleri ve stratejik noktaları tek tek teröristlerden arındırıyor.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 13:49
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