Huzur ve barış ortamını sağlamak isteyen Mehmetçik, bölgedeki köyleri ve stratejik noktaları tek tek teröristlerden arındırıyor.
Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi
Mehmetçik'in Afrin'in merkezine doğru kararlı bir şekilde ilerlemesi nedeniyle panik halinde olan teröristler, hendeklere yığınak yapmaya başladı.
- Başbakan Yıldırım sınırdaki askerlere seslendi
- Köylüler, drone kullanarak cep telefonuyla görüşebiliyor
- Kadın subaylardan tüyleri diken diken eden çalışma
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