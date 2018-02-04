Hükümetten flaş Afrin açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin Harekatı'na ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Afrin Harekatı'nda şu ana kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz." dedi.
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Başlarına ,siyonist,emperyal,terörist devletler ABD ve katil İsrail bayrağından yapılmış çuvallar geçirmeliyiz.Dünyaya rezil etmeliyiz.
ACIMIYANA ACIMIYACAKSIN......................
Teslim meslim almayin serefsizleri
BEKİR BOZDAĞ HAKİKATİ SÖYLÜYOR YPG PAÇAVRASI TAKAN ABD ASKERLERİDE İMHA OLMASI GEREKLİ HAİNLERİN SAFINDA OLANLARDA BİZİM DÜŞMANIMIZ ARTIK NATOYLA İPLER KOPARILMALI ONLARIN YÜZÜNDEN BAŞIMIZA GELENLER BİZLER DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ BAŞKOMUTANIM NE DİYORSA DOĞRUDUR..
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