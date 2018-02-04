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Fırtına deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal

Marmara'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ve 'nun birçok seferi iptal edildi.

Fırtına deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal

Marmara'da etkisini devam ettiren şiddetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İDO'nun iptal edilen seferleri:

07:45 Yenikapi - Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:50 Kadikoy-Yenikapi- Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal edilen seferleri

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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  • 04 Şubat 2018, Pazar 09:43
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