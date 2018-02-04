Başbakan Binali Yıldırım, "Bugüne kadar Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket füze saldırısı yapıldı. 7 sivil şehit oldu, 113 kişi yaralandı." dedi.

Yıldırım, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile Kilis Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, Hatay'da daha önceki saldırılarda şehidi bulunan aileleri bugün ziyaret ettiklerini, Kırıkhan'da dün şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın cenazesine katıldıklarını belirtti.

Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezini ziyaret ettiğini aktaran Yıldırım, Kilis'te Çalık camisinde ibadet esnasında şehit olan Muzaffer Aydemir'in ve yine hayatını kaybeden Suriyeli vatandaşın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.

Kilis'te esnafla selamlaştığını, onların dertlerini dinleme fırsatı bulduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, Hatay ve Kilis valilerinden Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bugüne kadar yapılan faaliyetleri dinlediğini aktardı.

538 HEDEF İMHA EDİLDİ

20 Ocak'ta başlayan harekatın planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ettiğini bildiren Yıldırım, "Bu arada karşı tarafta terör örgütü alçak saldırılarını sürdürüyor. İlk günden bugüne kadar daha önceki 700'ün üzerinde saldırı ve tacizi saymıyorum geçmiş aylara ve yıllara ait. Operasyonun başladığı günden bugüne kadar Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket, füze saldırısı yapıldı. 7 sivil şehit oldu, 113 kişi yaralandı. Yine bu süre içinde Türk Silahlı Kuvvetleri 538 belirlenen hedefi imha etmiş, 935 teröristi etkisiz hale getirmiştir." dedi.

Harekat dolayısıyla Kilis ve Hatay'da esnafın işleriyle ilgili birtakım sorunların da söz konusu olduğuna işaret eden Yıldırım, "Sigorta, vergi, kredi gibi taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyorlar. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu Toplantımızı yarın gerçekleştireceğiz. Önceden aldığımız tedbirler vardı. Daha kapsamlı bir tedbir üzerinde karar vereceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, Hatay ve Kilis Valiliği'nin emrine gerekli kaynak ve parasal desteğin yapıldığını, mağdur olan vatandaşların kısa vadeli ihtiyaçlarının görüldüğünü kaydetti.

"BU MİLLETİN GEÇMİŞİNDE ÇOK BÜYÜK ZAFERLER VARDIR"

Gerek Kilis ve Hatay'da gerekse de bu illerin ilçelerinde vatandaşların moralinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Operasyon dolayısıyla, atılan roket ve füzelerden dolayı herhangi bir moral bozukluğu olmadığı gibi teröre karşı ve ülkeye yapılan saldırıya karşı çok daha hırslanmış, bilenmiş bir durumdalar. Karşılaştığımız her vatandaşımız bize 'Biz de gidelim, bu operasyon için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız' diyor. Dolayısıyla şahsım ve arkadaşlarım olarak böyle büyük bir milletin evladı olmaktan bir kez daha gurur duyduk. Bu milletin geçmişinde çok büyük zaferler vardı. İstiklal Harbinde, Çanakkale'de nasıl istilacılara gereken dersi verdiysek, bugün de milletimizin can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan, sınır güvenliğimize zarar veren hem ülkemizde hem de komşu topraklarda, Afrin'de, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde PKK, PYD, YPG, DEAŞ bilumum terör örgütlerinin zulmünden inim inim inleyen kardeşlerimizi de rahata erdirmek, onların mal ve can güvenliğini sağlamak için kahraman Mehmetçiklerimiz, polisimiz, jandarmamız, canla başla fedakarca çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Bu vesileyle bütün bu operasyonlarda görev alan kardeşlerimizi muvaffakiyet diliyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Alınlarından öpüyorum. Onların her biri Türk milletinin gurur abidesidir. Onların hepsiyle gurur duyuyoruz."

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın adresi olduğunu bildirdi.

"SİLAHLARIN NEREDEN GELDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Türkiye'nin sadece 81 milyon vatandaşının geleceği için değil, aynı zamanda güneyinde yaşayan milyonlarca Müslüman kardeşinin, Arap, Kürt, Türkmen veya farklı etnik gruba mensup kardeşlerinin geleceği ve huzuru için mücadele verdiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Müttefik diye düşündüğümüz bazı ülkelerin bu terör örgütleriyle iş tutuyor olması milletimizi ve bizi ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Bugün atılan füzelerin atılan roketlerin ve terör örgütlerinin elindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Onun için dost bildiğimiz bu ülkelere bu vesileyle bir kez daha buradan diyoruz ki, terör örgütleriyle düşüp kalkmaktan vazgeçin. Devletler, devletlerle iş yapar. İnsan öldürmekten başka meziyeti olmayan aşağılık terör örgütleriyle hiçbir yere varamazsınız. Hiçbir terör örgütünü yok edemeyeceğiniz gibi bölge insanının da sempatisini, güvenini kazanamazsınız."

Türkiye'ye husumet gösterenlerin, düşmanlık edenlerin bu yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Yıldırım, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Cerablus'tan Azez'e kadar 2 bin kilometrekarenin üzerindeki topraklarda huzur, barış ve kardeşlik bulunduğunu ifade etti.

Ülkesine dönen 100 bin civarındaki Suriyelinin hayata tutunmaları için bölgedeki valilerin, görevlilerin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını anlatan Başbakan Yıldırım, orada okulların açıldığını, hastanelerin faaliyete geçtiğini, ticari hayatın başladığını kaydetti.

Yıldırım, Suriyelilerin Suriye'deki iç savaşın doğurduğu şoktan ve travmadan kurtulduğunu, yerleşik hayata geçtiğini bildirdi.



"ÜLKEMİZİN BAŞINA BELA OLAN BU TERÖRÜN ÜSTESİNDEN GELİRİZ"

Türkiye'nin bu bölgelere barış, huzur, kardeşlik getirdiğini belirten Yıldırım, "Alçak terör örgütü ne yazık ki birçok ülkede algı operasyonu üzerinde çalışıyor, kara propaganda yapıyor. Türk askerinin sivilleri hedef aldığı yalanına başvurmaktan çekinmiyor. Nasıl sivillerin hedeflendiğini, binaların yerle bir edildiğini, acımasızca sivil insanların katledildiğini görmek istiyorsanız Kilis'e, Hatay'a gelin, Reyhanlı'ya gidin Hassa'ya, Kırıkhan'a gidin göreceksiniz. 94 tane füze ve roketin 15 günde buralarda patlatıldığını birçok insanımızın hayatını kaybettiğini, yaralandığını ve 7 sivil vatandaşın tedavi altında olduğunu göreceksiniz. Onun için bize karşı bu karalama kampanyası yapanlara itibar edenlere bir çift sözümüz var,; NATO'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu ittifaklık devam edecekse çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, Türkiye gibi dostluğuna güvenilir bir ülkenin sözlerine itibar edeceksiniz. Aksi halde Türkiye, Türk Devleti, aziz milletimiz olarak gereken tedbirleri alırız. Ülkemizin, milletimiz başına bela olan bu terörün de üstesinden geliriz." değerlendirmesini yaptı.

Terör belasını milletin gündeminden çıkaracaklarının sözünü verdiklerini anımsatan Başbakan Binali Yıldırım, bunun için gece gündüz demeden güvenlik güçlerinin büyük bir özveri ve gayretle çalıştığını ifade etti.

Yıldırım, "İnşallah bu işler geride kalacak. Daha güzel günlerin, ülkemizin, gençlerimizin geleceğe yönelik hayallerinin gerçeğe dönüşeceği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlı tutumu, hükümetimizin operasyon konusundaki tüm desteği ve milletimizin arkamızda topyekün durması bizim en büyük gücümüz, kaynağımızdır. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Başbakan Yıldırım, bu vatan ve millet için canını veren şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.