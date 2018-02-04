Afrin'den acı haber!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı bugün gerçekleştirilen operasyonlarda iki askerin şehit olduğu, beş askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.