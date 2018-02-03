Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Afrin operasyonu ve Münbiç'in durumu konusundan çok önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'ye Münbiç uyarısı yapan Bozdağ, "Münbiç'i teröristlerden arındırmazlarsa, oradaki teröristleri oradan çıkartmazlarsa veya teröristler çekilmezse biz Münbiç'e de gireceğiz ve orayı da teröristlerden temizleyeceğiz" dedi.

Bozdağ şunları söyledi: Türkiye'nin Kuzey Suriye'de olup bitenler konusundaki tutumu çok net. Sınırımızda bir terör örgütü, teröristler ve bu teröristlerin oluşturduğu bir terör yapılanması ve terör koridoru istemiyoruz.

ÜLKEMİZİN BÜTÜNLLÜĞÜNÜ TEHDİT EDİYOR

Çünkü terör örgütünün sınırda varlığı hem sınır güvenliğimizi hem sınır boyu yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini hem de ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tehdit ediyor. Türkiye, böyle bir tehdidin orada büyümesine ve gelişmesine ve sürekli ülkesini tehdit etmesine izin vermez, izin veremez. Biz başlangıçtan beri ABD'li yetkililere bunu çok net söyledik. PYD/YPG eşittir PKK'dır. Bunlara destek vermek PKK'ya destek vermektir. ABD'ye 'Yapmayın. Bölgede ateşin büyümesine yardım etmeyin. Gelin DEAŞ'la etkin mücadeleyi Türkiye ABD beraber yapalım. Bir terör örgütüyle bunu yapmayın.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KULLANMAK VAHİM BİR HATADIR

Bir terör örgütünü etkisiz hale getirmek için başka bir terör örgütünü kullanmak çok büyük bir felakettir. Vahim bir hatadır. Telafisi güç bir yanlıştır. Yapmayın' dedik. Ama onlar bize dediler ki 'Biz bunlarla isteyerek bir işbirliği kurmuyoruz. Bu bizim için bir tercih değil bir zarurettir. Sadece bir hedef için beraber oluyoruz. DEAŞ'ı imha ettikten sonra bu işbirliği bitecek. Silahları tek tek toplayacağız' dediler.

BU BÖLGEYİ TEMİZLEYECEĞİZ

Ama ABD'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını hep gördük. Fırat'ın Batısına geçmeyecekti, geçti. Silahlar toplanacaktı ve daha sonra Sayın Trump, 'Biz silah artık vermeyeceğiz' dedi. Bu sözün üzerinden daha kısa bir süre geçmeden yüzlerce tır silah yine verildi. Hem Afrin'de hem de diğer yerlerde bu terör örgütü hem eğitilerek hem donatılarak hem silah verilerek desteklendi ve güçlendirildi. Bu bölgeyi biz terör örgütü PKK/PYD/YPG'den temizleyeceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı'nı onun için yaptık.

ABD MÜNBİÇ'İ TEMİZLEMEZSE BİZ ORAYA DA GİRERİZ

Şimdi çok net söylüyoruz. Münbiç'i teröristlerden arındırmazlarsa, oradaki teröristleri oradan çıkartmazlarsa veya teröristler çekilmezse biz Münbiç'e de gireceğiz ve orayı da teröristlerden temizleyeceğiz. Sınır boyunca terör devletinin, terör risklerden oluşan bir terörist ordusunun oluşmasına Türkiye asla izin vermez, veremez. Çünkü bu Türkiye için varoluşsal meseledir. Bir beka meselesidir. Bizim bu terör örgütlerine bakışımızı değiştirmesini kimsenin bizden beklememesi lazım. Herkesin bu terör örgütleri konusunda Türkiye'yi anlaması ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ve beka konusundaki yaklaşımını dikkate alması gerekir. Kimse bu konuda bizi iknaya uğraşmasın, edemezler.