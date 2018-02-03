Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Hava durumu uyarısı ve raporları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre tüm yurtta etkisini gösteren hava sıcaklıklarında herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtilirken fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Özellikle Ege ve Marmara bölgesinde etkisini gösterecek olan kuvvetli fırtına için yetkililer vatandaşlara uyarılarda bulundu. Fırtınanın deniz ulaşımını da etkileyebileceğinden plan yapan vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Meteoroloji'nin sitesinde bulunan 5 günlük haritalı tahmin raporlarına göre yarın (Pazar) İstanbul'da yağış gözüküyor. İşte il il hava durumu raporları ve tüm yurttaki hava raporları..

Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığınrda nemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb...) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.