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O saldırgana 1.5 yıl istendi

O saldırgana 1.5 yıl istendi
İstanbul Kadıköy'de bir hafta önce Anıl Koray Gürbulak (28), hiç tanımadığı 17 yaşındaki Bersun G.K adlı kıza kaldırımda yürürken yumruklu saldırıda bulundu.


Talihsiz kız, burnundan yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındı. Gökbulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede zanlının elindeki yüzük silah sayıldı.


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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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