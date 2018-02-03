Başbakan Yıldırım'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

AK Parti, hayalleri gerçeğe dönüştüren partinin adıdır. AK Parti, sorunları torunlara havale eden değil, hemen çözen partidir. AK Parti, umutların partisidir. Kutlu yürüyüşümüzü durdurmak için önümüze çıktılar, hiçbirine fırsat vermedik. Yolumuzdan çevirmek istediler, engelleri aşa aşa bu günlere geldik. Gezi ayaklanmasını organize ettiler, başaramadılar. Ekonomik büyümeyi durdurmak için uluslararası işbirlikçilerle anlaşma yaptılar, yine başaramadılar.

Zeytin Dalı Harekatı'na çok şükür millet tam destek veriyor. Hazmedemeyenler olsa da bu harekat büyük başarıyla devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ne olduğunu anlamak istemeyenler, öyle ya da böyle Türkiye'ye kara propaganda yaparak algıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Zeytin Dalı Harekatı terörün bulunduğu yerde başının ezilmesi harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı emperyalistlerin sınırımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör bölgesinin yok edilmesi harekatıdır. Bu harekatın hiçbir şekilde sivillere yönelik bir amacı yoktur. Bu harekatta zarar gören varsa o da bizim Hatay'da, Kilis'te yaşayan vatandaşlarımızdır.

90'dan fazla roketin düşmesi, vatandaşlarımızın yaralanması, hayatını kaybetmesi Zeytin Dalı Harekatı'nın ne kadar haklı bir harekat olduğunun kanıtıdır, ispatıdır.

"VATAN KURTARMAK MESELE OLUNCA 80 MİLYON ALÇAKLARA GEREKEN DERSİ VERİRİZ"

Kahraman Mehmetçik orada destan yazıyor. Vatan kurtarmak mesele olunca 80 milyon yollara düşeriz, alçaklara gereken dersi veririz. Bu harekat bütün insanlığın vicdanı demek. Hiçbir zaman terör örgütlerinin propagandasına kapılar gölge düşürmeye çalışanlara fırsat vermeyiz.

Değerli kardeşlerim, PKK'da PYD'de, YPG'de, DEAŞ'ta aynı yolun yolcusu terör örgütleridir. Bunlar öldürme üzerine, şiddet üzerine programlanmıştır. Adları ne olursa olsun, Irak'a girip PKK diyecekler, Suriye'ye girecekler PYD diyecekler.

Bu mücadele yurt içinde, hudutlarımızın ötesinde barış kardeşlik güvenlik sağlanana kadar devam edecek. Ülkemize dışarıdan yönelen tüm tehditler ortadan kalkana dek devam edecek.

"FELAKET TELLALLIĞI YAPANLAR MOSMOR OLDU"

Bir yandan da kalkınma mücadelemizi gerçekleştireceğiz. 2018 yılı için felaket tellalığı yapanlar yine mosmor oldu. İhracattaki artış devam ediyor, üretimdeki güven endeksi büyümeye devam ediyor. Kim hangi felaket tellalığını yaparsa yapsın, büyüme artarak devam edecek.

Türkiye güçlü bir ülkedir, Türkiye'nin yarını bugünden daha güzel, daha aydınlık olacak. Daha çok çalışacağız, daha çok hizmet yapacağız. Yolları da yapacağız, gönülleri de kazanacağız.

2006'da gençler Tekirdağ'da Namık Kmal Üniversitesi'ni kurduk mu? Bugün öğrenci sayısı 35 bini aştı. Ergene Havzası projesiyle çevre kirliliği tamamen ortadan kalkacak.

