Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal geçirdiği ciddi rahatsızlığın ardından uzun süre Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi görmüş hayati tehlikeyi anlattıktan sonra ise fizik tedavi için yurt dışına gitmişti. Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. Gelişmeyi Baykal'a yakın isimlerden Yılmaz Ateş duyurdu.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından yurt dışında tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi sürecinin ay sonunda tamamlanacağı ve Türkiye'ye döneceği açıklandı.

Deniz Baykal'a en yakın isimlerden Yılmaz Ateş, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Deniz Bey'in sağlık durumu gayet iyi gidiyor. Kafasından alınan parça iki hafta önce yerine konuldu. Bu ay sonuna doğru Türkiye'ye gelecek" dedi.