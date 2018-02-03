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iyileşti, dönüş tarihi belli oldu

Geçirdiği rahatsızlığın ardından yurtdışında tedavi gören önceki Genel Başkanı 'ın ay sonunda ’ye döneceği açıklandı.

Deniz Baykalın dönüş tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı geçirdiği ciddi rahatsızlığın ardından uzun süre Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi görmüş hayati tehlikeyi anlattıktan sonra ise fizik tedavi için yurt dışına gitmişti. Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme yaşandı. Gelişmeyi Baykal'a yakın isimlerden Yılmaz Ateş duyurdu.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından yurt dışında tedavi gören Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi sürecinin ay sonunda tamamlanacağı ve 'ye döneceği açıklandı.

Deniz Baykal'a en yakın isimlerden Yılmaz Ateş, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Deniz Bey'in sağlık durumu gayet iyi gidiyor. Kafasından alınan parça iki hafta önce yerine konuldu. Bu ay sonuna doğru Türkiye'ye gelecek" dedi.

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 11:34
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