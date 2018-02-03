Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefes alamayacak hale gelecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.



Erdoğan, "O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Çünkü onların nefes alması demek vatandaşımızın nefesinin kesilmesi demektir." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

3 yıllık hasretin ardından tekrar Batman'da olmanın bahtiyarlığını duyuyorum. Tüm Batmanlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Burada sergilediğimiz muhabbet tablosu dostlarımıza güven düşmana korku veriyor.

Biz anamuhalefet gibi istediğimiz sonucu alamayınca bunu halka sormuyoruz. Biz kendimizde hatayı arıyoruz. Tehditle şantajla oy toplayan partilerden de olmadık.

825 terörist öldürüldü. Şuan da bu rakam çok daha büyümüştür. Kimler var karşımızda Batı var. ABD'nin verdiği silahları kullanan teröristler var. PKK-PYD-YPG var.

Avrupa Parlamentosu'ndaki zavallılara şunu bilsin biz o bölgeyi terörden temizlemek için yola çıktık. Sonuna kadar da devam edeceğiz.

Türkiye AK Parti döneminde özgürlük siyasetiyle tanıştı. Sorunlarımızın üzerine büyük bir cesaretle gittik ve çözüme kavuşturduk.

TERÖRİSTLERİ NEFES ALAMAYACAK HALE GETİRECEĞİZ

O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Çünkü onların nefes alması demek vatandaşımızın nefesinin kesilmesi demektir.

13-14-15 yaşındaki kızlara bunlar dağlarda silah eğitimi vermiyor mu? Bunların artık önüne geçiyoruz. Anaları ağlatmayacağız.

Gerekirse Afrin'e önce ben gideceğim siz de benimle beraber geleceksiniz.

Türkiye'yi yurtdışına şikayet edenleri biz çok iyi tanırız. Bunların cinsini çok iyi biliriz. Neler yaptılar neler yapıyorlar hepsi kayıtlarımız da var.

Çocukları zorla dağa kaçırılan anaların yürek feryatlarını duymadılar. Aydınlara sesleniyorum. Bunların aklına hak hukuk demek gelmedi. Terör örgütü camilerimize alçakta saldırırken seslerini duydunuz mu?

Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, onun için meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız.

Bizim yardım kapımız Allahtır. O bize yeter.

Kapalı kapılar ardında hangi fitne kazanların kaynadığını biliyoruz. Ne terör örgütlerinin nede onlara piyonluk yapan siyasetçi, sanatçı, aydınların bizi hedeflerimizden şaşırtmasına izin vermeyeceğiz.



CHP'NİN AHLAKSIZ TEMSİLCİLERİ...

(ÖSO) Onlar 'Biz Osmanlı'nın, Türk'ün dostuyuz' diyor. Bu CHP'nin ahlaksız temsilcileri de onları kalkıyor, maalesef terör örgütüyle iş tutanlardan ilan ediyor. Şu anda Özgür Suriye Ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmedimle yan yana, omuz omuza. Kolunda fors olarak ne var? Türk bayrağı var. Peki PYD'nin kolunda ne var? Amerika'nın bayrağı var. PKK'nın malum, artık ne dersen de, onlar var. Bu CHP, işte bu.

Bu aziz milleti en kaliteli hizmetlerle buluşturmakta kararlıyız. Son 15 senede çok ciddi mesafe kaydettik.

Teröristler Hasankeyf barajının yapılmasını istemiyorlardı. Çünkü terörün önünü kesiyordu.