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'dan flaş açıklama! İşte öldürülen terörist sayısı

’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ’de teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve terör yuvalarının yok edilmesi amacıyla başlattığı ’nın 14’üncü gününde öldürülen terörist sayısı açıklandı. Edinilen bilgiye göre Zeytin Dalı Harekatı’nda öldürülen terörist sayısı 823'e yükseldi.

TSKdan flaş açıklama! İşte öldürülen terörist sayısı
'nden () yapılan açıklamaya göre, "eytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 823 olduğu bildirildi.

TANKLAR AFRİN'E İLERLEDİ
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin bölgesindeki teröristlere yönelik düzenlediği '', 14'üncü gününde tüm hızıyla devam ediyor.

Kilis'te sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tank ve obüsleri belirlenen terör örgütü mevzilerini top mermileriyle vururken, bölgeye tank sevkiyatı sürüyor.

Sınır birliklerinde konuşlu bulunan tanklar, tozu dumana katarak Afrin'e doğru ilerliyor.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 10:30
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