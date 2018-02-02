TANKLAR AFRİN'E İLERLEDİ
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı', 14'üncü gününde tüm hızıyla devam ediyor.
Kilis'te sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tank ve obüsleri belirlenen terör örgütü mevzilerini top mermileriyle vururken, bölgeye tank sevkiyatı sürüyor.
Sınır birliklerinde konuşlu bulunan tanklar, tozu dumana katarak Afrin'e doğru ilerliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.