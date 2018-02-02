Ankesör soruşturmasında itirafçı patlaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından İstanbul Üsküdar'da bulunan bir ankesörlü telefon üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kuran askerler ve FETÖ imamlarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 338 asker, 27 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nden alınan arama ve el koyma kararları çerçevesinde 48 ayrı ildeki adreslere eş zamanlı baskınlar yapılmıştı.

78 ASKER İTİRAFÇI OLDU

Operasyon kapsamında toplam 207 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın yoğun gayretleri sonucu 78 asker itirafçı oldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 45 askerin ise halen firarda olduğu öğrenildi.

78 itirafçıdan 75 asker şahsın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunduğu, örgüt ve mensupları hakkında faydalı bilgiler verdiği, bu sebeple adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıkları belirtildi. 2 asker şahsın sonradan ortaya çıkan delil durumu, 1 kadın askerin ise küçük çocuğu olduğu gerekçesiyle serbest kaldığı kaydedildi.

SORUŞTURMA DIŞI 3 ASKER İTİRAFÇI OLDU

Soruşturma kapsamında 3 asker ise dosyada herhangi bir kayıtları olmamasına rağmen kendiliğinden Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek terör örgütü mensubu olduklarını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini beyan etti. İtirafçılar, kollukça alınan ve örgütün işleyişine ilişkin faydalı beyanları ardından serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDEN BAŞVURUYORLAR

Tutuklanarak cezaevine gönderilen 207 şüpheli arasından da itirafçılar çıkmaya başladı. Cezaevinden savcılığa dilekçe gönderen bazı askerler, itirafçı olmak istediklerini ve savcılığa örgüte yönelik bilgi paylaşımında bulunmak istediklerini bildirdi. Dilekçe gönderen şüphelilerin taleplerini hemen işleme alan savcılık, soruşturmaya katkı yapacak açıklamalarda bulunan şüphelilerin durumlarını yeniden değerlendiriyor. Tutuklandıktan sonra cezaevinden itirafçı olmak isteyen ve bu nedenle dilekçe gönderen ile kendiliğinden teslim olanların sayısı her geçen gün artıyor.

NAZİF KARAMAN/SABAH