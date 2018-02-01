Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma füze sistemi Hisar-A'nın atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Aksaray'daki atış testine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de katıldı.



Hisar-A, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan HİSAR Projeleri kapsamında hayata geçirildi. Hisar-A Milli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi olarak Türkiye'nin güvenliği için büyük görev üstlenecek.







CANİKLİ BİZZAT KATILDI

HİSAR-A'nın Test Füzesi atışına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katılımıyla ROKETSAN ve ASELSAN tarafından Aksaray Bölgesindeki HİSAR Test Alanı'nda başarıyla gerçekleştirildi.

Tamamlanan testlerde HİSAR-A'nın Test Füzesi ateşlendikten sonra başarılı bir şekilde Füze Fırlatma Sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı. Füzenin uçuşu sırasında zorlu manevralar da başarı ile test edildi.







ROKETSAN VE ASELSAN GELİŞTİRDİ

HİSAR Projeleri kapsamında füzeleri ROKETSAN; radar, elektro-optik, komuta kontrol, atış kontrol ise ASELSAN tarafından geliştiriliyor. HİSAR sistemleri etkili oldukları menzil ve irtifa zarfı içerisinde uçaklara, helikopterlere, seyir füzelerine, insansız hava araçlarına ve havadan karaya füzelere karşı etkili olacak.



