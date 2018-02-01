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'e roket düştü

'nin Afrin kenti kırsalındaki PYD/PKK terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket 'e düştü. Saldırıya ilişkin Kilis Valisi Tekinarslan:"Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi yaralandı"

Kilise roket düştü

Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısına ilişkin, "Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi yaralandı." dedi.

Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Afrin'deki teröristlerce kent merkezine yönelik roketli saldırı düzenlendiğini hatırlattı.

"Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi yaralandı." diyen Tekinarslan, ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisine başlandığını, polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğünü söyledi.

Bu arada, sınır birliklerince roketlerin atıldığı noktalar tespit edildi ve misliyle karşılık verildi.

Top atışları kent merkezinden de duyuldu.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 18:20
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