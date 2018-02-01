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cinayetinde Feto'dan şok sözler

FETÖ elebaşını Gülen'in Isparta'da ele geçirilen notlarında 'nin öldürülmesinin yerinde bir hareket olduğu ve İpekçi'yi öldüren kişiyi ellerinden öpeceğini söylemesi dikkat çekti.

Abdi İpekçi cinayetinde Fetodan şok sözler

FETÖ elebaşı 'in notları Isparta'da düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Notlarda, 'nin öldürülmesinin "yerinde bir hareket" olduğu yazıyor. FETÖ elebaşının, İpekçi'yi öldüreni ellerinden öpeceğini söylemesi de dikkat çekiyor.

Notlarda şu ifadeler yer alıyor:

"Abdi İpekçi'nin öldürülmesi yerinde bir harekettir. İpekçi, beynelmilel siyonistlerden olup İslam ve Türklük adına büyük cinayetler işlemiş bir kimsedir. Öldürenin elini öperim."

Dönemin Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Skandal notlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı FETÖ çatı iddianamesi ile Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye de girdi.

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  • 01 Şubat 2018, Perşembe 16:10
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