FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in notları Isparta'da düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Notlarda, Abdi İpekçi'nin öldürülmesinin "yerinde bir hareket" olduğu yazıyor. FETÖ elebaşının, İpekçi'yi öldüreni ellerinden öpeceğini söylemesi de dikkat çekiyor.

Notlarda şu ifadeler yer alıyor:

"Abdi İpekçi'nin öldürülmesi yerinde bir harekettir. İpekçi, beynelmilel siyonistlerden olup İslam ve Türklük adına büyük cinayetler işlemiş bir kimsedir. Öldürenin elini öperim."



Dönemin Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Skandal notlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı FETÖ çatı iddianamesi ile Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye de girdi.

