ÖSO içindeki gruplardan Sultan Murat Tümeni, Pak Obası köyündeki savaşçılarının fotoğrafını yayımladı.





PKK'lıların Kilis'e roket attığı Darmık Dağı'nın bombalanma anları, televizyon kanallarında canlı olarak yayınlandı.

Al Jazeera muhabiri Stefanie Dekker, Afrin'e gitmek üzere Türkiye sınırının Kilis tarafına gelen ÖSO'cuların fotoğrafını paylaştı.





Türkiye-Suriye sınırında yer alan Pak Obası köyü, bu sabah YPG'lilerden alındı. Kilis'in batısında yer alan köyün teröristlerden temizlenmesiyle, harekâtta sekizinci cep açılmış oldu.

ÖSO'nun ele geçirdiği PKK silahlarının fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.





YPG'li teröristler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin tarafından iki roket attı. 17 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği saldırıda roketlerden biri Gültepe Mahallesi'ndeki üç katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 12. gününde şimdiye kadar 712 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 22 hedef imha edildi.