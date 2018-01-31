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'liler bırakıp kaçtı!

harekâtında bu sabah Kilis'in batısında, sınırın hemen karşısında yer alan köyü 'li teröristlerden temizlendi. YPG'lilerden ele geçirilen silahların fotoğrafları ise, da paylaşıldı.

YPGliler bırakıp kaçtı!

içindeki gruplardan Sultan Murat Tümeni, köyündeki savaşçılarının fotoğrafını yayımladı.

'lıların Kilis'e roket attığı Darmık Dağı'nın bombalanma anları, televizyon kanallarında canlı olarak yayınlandı.

Al Jazeera muhabiri Stefanie Dekker, Afrin'e gitmek üzere sınırının Kilis tarafına gelen ÖSO'cuların fotoğrafını paylaştı.

Türkiye-Suriye sınırında yer alan Pak Obası köyü, bu sabah 'lilerden alındı. Kilis'in batısında yer alan köyün teröristlerden temizlenmesiyle, harekâtta sekizinci cep açılmış oldu.

ÖSO'nun ele geçirdiği PKK silahlarının fotoğrafları, da paylaşıldı.

YPG'li teröristler 'ın Reyhanlı ilçesine Afrin tarafından iki roket attı. 17 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği saldırıda roketlerden biri Gültepe Mahallesi'ndeki üç katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Harekâtı'nın 12. gününde şimdiye kadar 712 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK//PYD-YPG ve 'a ait 22 hedef imha edildi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 12:32
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