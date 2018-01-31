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bombardımana alındı

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında tarafından 'ndaki terör örgütü / mevzileri jetler ve obüslerle yoğun bombardıman altına alınıyor.

Darmık Dağı bombardımana alındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nı teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, örgüte yönelik hava operasyonlarına devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN BOMBARDIMAN
'ya ait jetler, Kilis ile Afrin arasında bulunan 'nı bombalamaya başladı.

Dağdaki terör hedeflerini tek tek yok eden Türk jetlerine karadan da destek sağlanıyor. Obüsler, art arda atışlarla teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Minnak Havaalanı, Maranez ve Bafelyum tepelerindeki terör hedefleri de ateş altına alındı.

AMERİKA'NIN DESTEĞİ KESİLECEK
Minnak Havaalanı, harekat için önemli bir nokta. Amerika, bu havaalanından 'li teröristlere silah ve mühimmat desteği sağlıyordu.



ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISININ 712
Ayıca bu sabahki bilgilendirmede Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu açıklandı.

BAK UBASİ KÖYÜ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
AA'nın haberine göre, TSK ve birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki Bak Ubasi köyünü / terör örgütünden temizledi..
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 12:15
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