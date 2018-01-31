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toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Beştepe'de düzenlenen toplantısı sona erdi. Toplantıda bedeli 9.4 milyar dolar olan 55 proje değerlendirildi.

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan toplantısı sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada , bedeli 9.4 milyar dolar olan 55 projenin değerlendirildiği kaydedildi.

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle:"Savunma Sanayi İcra Komitesi, yapılan yasal düzenleme sonrasında ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantıda, "Zeytin Dalı Operasyonu"nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9.4 milyar dolar (36 milyar tl) bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir. "
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 22:22
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