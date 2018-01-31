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O bölge de teröristlerden arındırıldı

ve birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki 'nı /'dan arındırdı


Türk Silahları Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki 'nın terör örgütü /'dan temizledi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 22:42
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