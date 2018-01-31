Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Eyn Batman Dağı'nın terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.
O bölge de teröristlerden arındırıldı
TSK ve ÖSO birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki Eyn Batman Dağı'nı PYD/PKK'dan arındırdı
Etiketler: Eyn Batman Dağı , TSK , ÖSO , PKK , PYD , Kurni Dağı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.