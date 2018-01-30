 ;
Yol Durumu
  1. Bayrağına aşık
  2. 'Saddam'ı öldürdü

Afrin'de havadan bildiri attı

, Afrin'de havadan attığı bildirilerde halka teröristlere karşı birlik çağrısında bulundu: Afrin Afrinlilerindir

TSK Afrinde havadan bildiri attı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü /'yi Afrin'den temizlemek ve sivil halkı huzura kavuşturmak için Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ediyor.

'nin kuzeyindeki Afrin'i işgal eden teröristleri etkisiz hale getirmek için adım adım merkeze doğru ilerleyen , sivil halka birlik çağrısında bulundu.

ÜÇ DİLDE BİRLİK ÇAĞRISI
TSK, Özgür Suriye Ordusu ile 20 Ocak'tan bu yana Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölge halkına yönelik Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildirileri havadan attı.

TSK'nın, halka PKK/ ve terör örgütlerine karşı birlikte mücadele çağrısı yaptığı bildiriye "Besmele" ile başlandı. "Afrinli Kardeşlerimiz" diye hitap edilen bildiride, bölgede barış, huzur, güven ve refahın tesis edilmesi için birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.


Arapça yazılan bildiri

"TERÖRİSTLERE DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ"
Bildiride, şu ifadelere yer verildi: "Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle, Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere."

Kürtçe yazılan bildiri
Etiketler: , , , , ,
  • 30 Ocak 2018, Salı 16:24
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
Ubeyde Ubeyde

Uçaklardan atılan birlik çağrıları sivil halkın geleceği ve özgürlüğü adına dünyaya örnek bir davranıştır Allah sizden razı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 30.01.2018 20:51
Ahmet Ahmet

Allah razı olsun Mehmetçiklerimizi zaferlere donatsın İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 30.01.2018 18:49
polat polat

Allah ordumuza ve vatanını kurtarmaya çalışan öso ya yardımcı olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 30.01.2018 17:16
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar