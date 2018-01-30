Zeytin Dalı Operasyonu'nda Burseya Dağı'nın alınmasının ardından kara operasyonları Afrin'e doğru devam ederken Türkiye tarafından sınır ötesine askeri güç sevkiyatları devam ediyor.
Zeytin Dalı Operasyonu'nda Burseya Dağı'nın alınmasının ardından kara operasyonları Afrin'e doğru devam ederken Türkiye tarafından sınır ötesine askeri güç sevkiyatları devam ediyor.
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allah yardımcınız olsun.
Allah düşmana korku salsın Mehmetçiklerimizi ve ÖSO yu zaferlere donatsın İnşallah.
BAY KEMAL BİRDE GÖZLERİNİ AÇACAK Kİ ÇOK SICAK BİR YERDE.
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