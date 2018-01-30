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güçleri sınırı geçti! Dikkat çeken fotoğraflar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde, Özgür Ordusu () güçleri, araçlarla Kilis'ten Suriye'ye sevk edildi.

Zeytin Dalı Operasyonu'nda Burseya Dağı'nın alınmasının ardından kara operasyonları Afrin'e doğru devam ederken Türkiye tarafından sınır ötesine askeri güç sevkiyatları devam ediyor.

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  • 30 Ocak 2018, Salı 16:19
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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T&#252;rk Türk

allah yardımcınız olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 30.01.2018 19:58
Ahmet Ahmet

Allah düşmana korku salsın Mehmetçiklerimizi ve ÖSO yu zaferlere donatsın İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 30.01.2018 18:52
MURAT MURAT

BAY KEMAL BİRDE GÖZLERİNİ AÇACAK Kİ ÇOK SICAK BİR YERDE.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 30.01.2018 17:28
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