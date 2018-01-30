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sınırına askeri sevkiyat

Zeytin Dalı Harekatında kullanılmak üzere çeşitli birliklerden gönderilen 15 araçlık askeri konvoy 'e ulaştı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar 'e ulaştı.

Ülkenin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen aralarında zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) da yer aldığı 15 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında akşam saatlerinde Kilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyü'ne ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Afrin sınır hattına geçen konvoyun birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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  • 30 Ocak 2018, Salı 21:55
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