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Afrin'in batısındaki köy teröristlerden temizlendi



Türk Silahları Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısında bulunan Racu beldesine bağlı Alkana köyünü /'dan ele geçirdi.
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  • 30 Ocak 2018, Salı 21:25
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