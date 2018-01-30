Afrin'in batısındaki köy teröristlerden temizlendi

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısında bulunan Racu beldesine bağlı Alkana köyünü PYD/PKK'dan ele geçirdi.
Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısında bulunan Racu beldesine bağlı Alkana köyünü PYD/PKK'dan ele geçirdi.
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