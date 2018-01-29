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Sahadan çekilen 'a 'den destek!

'li Sezgin Tanrıkulu, 'un pankart taşımamak için sahadan çekilmesine sosyal medya hesabından destek verdi.

Sahadan çekilen Amedspora CHPden destek!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyondan rahatsız olan , 'Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız' pankartıyla sahaya girmemek için maça çıkmadı.

Büyük tepki toplayan Amedspor'a ilk destek ise İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.


Pankartı, Sivas Belediyespor'lu futbolcular taşıdı.​

AK PARTİ'Yİ SUÇLADI
Yaşanan olayın ardından 'yi suçlayan Tanrıkulu, "Hangi futbol takımının taraftarları 2.5 sezonda 41 deplasman müsabakasında Spor Güvenlik Kurulların kararları ile seyircisiz oynama cezası ile karşılaşabilir? Nefret söylemine zemin hazırlayan bu ayrımcı ve bölücü uygulama AK Parti Hükümetinin eseri." sözlerini sarf etti.



"PİŞMAN DEĞİLİZ"
Belediyespor maçına çıkmayan Amedspor'un Başkanı Nurullah Edemen de, "Pişman değiliz" dedi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 18:27
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