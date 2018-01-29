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Bahçeli talimatı vermişti! Telafer'de ilk kazma vuruldu

Afrin harekatının ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyetini yerine getirmek üzere Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatı ile Telafer’e giden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, ‘’ için ilk kazmayı vurdu ve ardından inşaat alanındaki tabelaya kendi eliyle “Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu İnşaatı” yazdı. 3 bin 500 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek anaokulunda 350 öğrenci eğitim görecek.

Bahçeli talimatı vermişti! Telaferde ilk kazma vuruldu

Genel Başkanı 'nin talimatları ile Türkmeneli'ne giden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, yapılacak okul için ilk kazmayı vurdu. Arsanın teslim alınmasının ardından, iş makineleri ile şehidin vasiyetinin yerine getirilmesi adına ilk kazmayı vuran Olcay Kılavuz'un inşaat alanındaki tabelaya kendi eliyle "Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu İnşaatı" yazması dikkat çekti.

350 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ OLACAK
Arsanın inşaata uygun hale getirilmesi, savaş ile üzerinde oluşan moloz yığınının kaldırılması için çalışmalara başladıklarını belirten Kılavuz, "Allah nasip ederse, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in önerileri ve tavsiyeleri doğrultusunda en kısa süre de projesini çizeceğimiz anaokulu, yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli olacak.

Binasının inşasına bir an evvel başlayıp, yapımını hızla gerçekleştireceğimiz ''nda binlerce Türkmen balası, tıpkı şehidimiz gibi vatan, bayrak, din ve millet aşkıyla yetişecektir. Bu eğitim yuvasından yetişen yavrularımız inanıyoruz ki, Telafer'in, Türkmeneli'nin ve Türk milletinin geleceği olacaktır. Ülküdaşımız Musa Özalkan'ı şehit eden, Mehmetçiğimize kurşun sıkan hainler ve arkalarındaki karanlık odaklar, karşılarında binlerce Musa'yı, Mehmet'i bu memleketi yüceltmeye ant içmiş olarak bulacaktır" ifadelerini kullandı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 17:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#246;mer başar ömer başar

misak-ı milli vasiyeti sınırlarımız türk milletinin adım attıgı heryerde .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 29.01.2018 18:31
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