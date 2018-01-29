Bahçeli talimatı vermişti! Telafer'de ilk kazma vuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Türkmeneli'ne giden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, yapılacak okul için ilk kazmayı vurdu. Arsanın teslim alınmasının ardından, iş makineleri ile şehidin vasiyetinin yerine getirilmesi adına ilk kazmayı vuran Olcay Kılavuz'un inşaat alanındaki tabelaya kendi eliyle "Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu İnşaatı" yazması dikkat çekti.

350 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ OLACAK

Arsanın inşaata uygun hale getirilmesi, savaş ile üzerinde oluşan moloz yığınının kaldırılması için çalışmalara başladıklarını belirten Kılavuz, "Allah nasip ederse, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in önerileri ve tavsiyeleri doğrultusunda en kısa süre de projesini çizeceğimiz anaokulu, yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli olacak.

Binasının inşasına bir an evvel başlayıp, yapımını hızla gerçekleştireceğimiz 'Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu'nda binlerce Türkmen balası, tıpkı şehidimiz gibi vatan, bayrak, din ve millet aşkıyla yetişecektir. Bu eğitim yuvasından yetişen yavrularımız inanıyoruz ki, Telafer'in, Türkmeneli'nin ve Türk milletinin geleceği olacaktır. Ülküdaşımız Musa Özalkan'ı şehit eden, Mehmetçiğimize kurşun sıkan hainler ve arkalarındaki karanlık odaklar, karşılarında binlerce Musa'yı, Mehmet'i bu memleketi yüceltmeye ant içmiş olarak bulacaktır" ifadelerini kullandı.