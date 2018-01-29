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Klavye teröristlerine geçit yok!

'te hesaplarından terör örgütü propagandası yapan 8 kişi tutuklandı.

Klavye teröristlerine geçit yok!
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Afrin'de teröristlere yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na karşı dan terör örgütünün propagandasını yapan kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında il genelinde 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 18:59
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