Afrin'de operasyonlar sürüyor

ATAK'LAR

AFRİN'DE

Zeytin Dağı Harekatı kapsamında bugüne kadar 597 terörist etkisiz hale getirilirken, PKK PYD -YPG ve DEAŞ 'a ait 44 hedef imha edildi. Harekatı yöneten 2. Ordu Komutanı Temel, Burseya Dağı 'nda incelemelerde bulundu.Açıklamada, harekatla ilgili şu bilgilere yer verildi:"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur." Hatay 'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ( TSK ) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor.TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında radar tespit cihazlarıyla belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevziler sınırda konuşlu birliklerce Fırtına obüsleriyle dövüldü.Aralıklarla gerçekleştirilen top atışının ardından çeşitli üslerden havalanan savaş uçakları da söz konusu alanları havadan bombaladı.Top atışlarının ardından bölgeden yükselen dumanlar, Kilis 'in sınır köylerinden de görülebiliyor.Bu arada sınırdaki birliklere personel ve askeri araç sevkiyatı yapıldığı görüldü.Savaş uçaklarının sınır hattındaki uçuşu sürerken sınır ötesindeki bazı noktalardan dumanlar yükseliyor.Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO ) ile yürütülen operasyonlarda teröristlerden temizlenen Reyhanlı ilçesi karşısında sınırın sıfırındaki El Hamam köyü merkezine teröristlerce top atışı yapıldığı görüldü.Sınır birliklerine yönelik askeri sevkiyat ın da sürdüğü gözlendi.Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı 'ndan Suriye'nin Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden peyderpey sevk edilen, mayına dayanıklı kirpi ve zırhlı personel taşıyıcı, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine doğru hareket etti.Sınır birliklerinden askeri konvoyun yanı sıra iş makineleri, vinç ve bayrak direklerinin yüklü olduğu tırlar da Azez'e doğru yola çıktı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim ATAK helikopteri, Afrin'in batısındaki terör hedeflerini vurdu.

2. ORDU KOMUTANI TEMEL BURSEYA DAĞI'NDA

Zeytin Dağı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı İsmail Temel, Burseya Dağı'nda Türk askerlerini ziyaret etti.

AFRİN'DE STRATEJİK TEPE ELE GEÇİRİLDİ

Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe'ye yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı tüm hakim noktalar kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe'nin alınması ile harekatın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki günlerinde, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 740.Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü ele geçirmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD/PKK, HATAY VE KİLİS'E ROKET ATTI

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi.



Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden saat 14.30 sıralarında atılan roket, Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine düştü. Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaptı.





Reyhanlı'ya atılan roket ise, Tayfur Sökmen Caddesi'ndeki bir iş yerinin duvarına düştü.

Patlama nedeniyle iş yerinde ve bir otomobilde hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ile itfaiye aracı sevk edildi.