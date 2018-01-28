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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'da şehit özel harekat polisi 'ın ailesi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı , 6. Olağan İl Kongresi için gittiği 'da şehit özel harekat polisi 'ın ailesi ile de görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin oğlu Alper Tunga ile bir süre sohbet ederek şehit oğlunun elini öptü.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 18:49
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