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'a bir roketli saldırı daha

'nin Afrin kentinden terör örgütü YPG-PYD tarafından 'ın Reyhanlı ilçesinde kent merkezine roketli saldırı yapıldı.

Hataya bir roketli saldırı daha

Teröristler tarafından atılan 2 roketten biri Bayır Mahallesi'ndeki bir evin üzerine, diğeri boş araziye düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş önlemi aldı.

Duvarları yıkılan evde maddi hasar oluştu. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 16:46
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