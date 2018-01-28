Teröristler tarafından atılan 2 roketten biri Bayır Mahallesi'ndeki bir evin üzerine, diğeri boş araziye düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş önlemi aldı.

Duvarları yıkılan evde maddi hasar oluştu. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.