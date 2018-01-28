İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan manevi tazminat davasına göre davacı Jale Barahya, Ece Erken'in evini baştan aşağı dekore etti. Daha sonra fatura keserek ücretini istedi. Ancak Ece Erken, fiyatı fazla bulunca faturayı ödemedi. Barahya da alacağının tahsili için dava açtı. İddiaya göre borcunu ödemeyen Erken, Jale Barahya'nın davayı kazandığı gün Instagram hesabından dolandırıldığı iddiasıyla bir paylaşımda bulundu.

Ece Erken Instagram'da, "Size benden bir tavsiye... Üst komşunuz da olsa tanıdık da olsa eğer bir mimara evinizi emanet ediyorsanız, bütçeniz belli bile olsa ortada mailleşmeniz bile olsa mimarın yanındaki çalışanlar bile şahit olsa evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz siz de 2, pardon 3 katı isteyebilirler. 'Gazetelere demeç vereceğim' diye tehdit edebilir ve mahkemeye verip bu parayı isteyebilir! Mahkeme yanlış karar verebilir ama çok şükür temyize gidebilirsiniz! Kim kimi dolandırıyorsa Allah onu ıslah etsin! Ben dolandı-rıldım. Dikkat edin, siz dolandırılmayın" ifadelerini kullandı.

Jale Barahya'nın avukatı, Ece Erken'in bu paylaşımı nedeniyle Erken'e hem 15 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını hem de savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dava dilekçesinde anlattı. Barahya'nın avukatı, "Davalının evini baştan aşağı müvekkilim yaptı. Müvekkilim alacak davasını nisan ayında kazandı. Davalı müvekkilime olan kızgınlığı ve hırsından bu beyanlarda bulunmuştur" dedi.

ALİ OKTAY